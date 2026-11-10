राहुल के राजनीति में आने पर सोनिया गांधी ने क्यों नहीं किया विरोध? किताब में किया खुलासा, राजीव को राजनीति से दूर रहने की दी थी सलाह

Sonia Gandhi Belonging A Journey Of Love: कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने अपनी किताब 'Belonging: A Journey of Love' में बेटे राहुल गांधी के राजनीति में आने को लेकर कई अहम बातों को लेकर खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि अपने पति और पूर्व पीएम राजीव गांधी के राजनीति में आने का भी विरोध किया था। यहां तक कि उन्होंने राजीव से राजनीति में न आने की गुहार लगाई थी। लेकिन जब बेटे राहुल गांधी की राजनीति में आने की बारी आई, तो उन्होंने उसका विरोध नहीं किया।