कोलकाता टेक इंजीनियर हत्याकांड में गर्लफ्रेंड के बदले बयान से उलझी पुलिस

बारासात के रहने वाले सार्थक पिछले कुछ समय से इसी किराए के फ्लैट में अपनी पार्टनर के साथ रह रहे थे। स्थानीय लोगों के अनुसार, घटना की रात करीब 1:30 बजे फ्लैट से एक महिला चीखते-रोते हुए बाहर आई और मदद की गुहार लगाने लगी। पड़ोसियों ने जब फ्लैट के अंदर जाकर देखा, तो होश उड़ गए। सार्थक बिस्तर पर लहूलुहान हालत में पड़े थे। गरिया के रहने वाले स्थानीय निवासी सायन पाल ने बताया कि महिला की गर्दन पर भी खरोंच के कई निशान थे। पड़ोसियों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। आनन-फानन में सार्थक को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। फिलहाल, पुलिस दोनों महिलाओं को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ कर रही है।