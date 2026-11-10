महाराष्ट्र से गिरफ्तार 13 लाख के इनामी माओवादी की निशानदेही पर झारखंड के जंगल से राइफल और कारतूस बरामद

पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, संजय यादव कई बड़ी नक्सली घटनाओं में आरोपित रहा है। 25-26 अप्रैल 2019 की रात हरिहरगंज बाजार स्थित हीरा कॉम्प्लेक्स में भाजपा के चुनाव कार्यालय को विस्फोट से उड़ाने और तुरी गांव के पास बटाने नदी पर निर्माणाधीन पुल की मशीनों तथा अस्थायी शेड में आग लगाने की घटना में उसका नाम आया 23 नवंबर 2019 को पीपरा बाजार में हुई गोलीबारी में भी वह आरोपित है। इस घटना में झामुमो के प्रखंड अध्यक्ष मोहन कुमार गुप्ता और एक अन्य नागरिक सूरज कुमार सोनी की मौत हो गई थी, जबकि दो लोग घायल हुए थे।