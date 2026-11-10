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बिहार: सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा एक्शन, एक साथ 15 अधिकारियों पर कार्रवाई के आदेश

बिहार में सहयोग पोर्टल पर दर्ज शिकायतों के समय पर निपटारे में लापरवाही के आरोप में 15 अधिकारियों को निलंबित करने के आदेश दिए गए हैं। कार्रवाई में कई जिलों के राजस्व, ग्रामीण विकास, नगर विकास और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अधिकारी-कर्मचारी शामिल हैं।
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पटना

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Anand Shekhar

Updated: 10 Nov 2026, 2:05 PM IST

Bihar Chief Minister Samrat Choudhary News

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। (फोटो : ANI )

Samrat Choudhary Action: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सरकारी काम में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। सहयोग शिविरों के माध्यम से उठाई गई जन शिकायतों और मुद्दों के समाधान में घोर लापरवाही और अनावश्यक देरी के आरोपों के बाद, 15 अधिकारियों और कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी किए गए हैं। इन अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने 'सहयोग पोर्टल' पर नागरिकों द्वारा जमा किए गए आवेदनों और शिकायतों को तय समय-सीमा के भीतर नहीं निपटाया, जिसके कारण कई मामले महीनों तक लंबित पड़े रहे।

तय समय-सीमा का पालन न करना पड़ा महंगा

राज्य सरकार की व्यवस्था के तहत सहयोग शिविरों के माध्यम से आम जनता की शिकायतों का तुरंत और पारदर्शी तरीके से समाधान करना अनिवार्य है। इसके लिए सहयोग पोर्टल पर हर प्रशासनिक स्तर पर मामलों की सुनवाई और निपटारे के लिए एक निश्चित समय-सीमा तय की गई है। संबंधित अंचलों, प्रखंडों और प्रमंडलों के अधिकारियों को इन तय समय-सीमाओं के भीतर मामलों का समाधान करना होता है।

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जांच में पता चला है कि बार-बार निर्देश दिए जाने के बावजूद कई अधिकारियों ने पोर्टल पर दर्ज मामलों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। इसे एक प्रशासनिक विफलता मानते हुए सरकार ने संदेश दिया है कि जनता के प्रति जवाबदेही के मामले में कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

नपे 7 CO, 1 BDO, 4 इंजीनियर और कार्यपालक पदाधिकारी

निलंबित किए गए 15 अधिकारियों में सबसे अधिक संख्या राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की है, जिसमें 7 अंचल अधिकारी (CO) और 1 राजस्व कर्मचारी शामिल हैं। इसके अलावा, ग्रामीण विकास विभाग के 1 प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO), शहरी विकास विभाग के 1 कार्यकारी अधिकारी और लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (PHED) के 4 इंजीनियरों को भी निलंबित कर दिया गया है।

निलंबित 15 अधिकारियों की सूची

  • जय प्रकाश – अंचल अधिकारी, हवेली खड़गपुर, मुंगेर।
  • अर्चना कुमारी – अंचल अधिकारी, टेटिया बंबर, मुंगेर।
  • रवि रंजन – प्रखंड विकास पदाधिकारी, आरा सदर, भोजपुर।
  • संजीव कुमार – अंचल अधिकारी, कोढ़ा, कटिहार।
  • संतोष कुमार सुमन – अंचल अधिकारी, नवगछिया, भागलपुर।
  • पंकज कुमार – अंचल अधिकारी, फारबिसगंज, अररिया।
  • रमेश कुमार – अंचल अधिकारी, बोधगया, गया।
  • रणजीत कुमार उपाध्याय – अंचल अधिकारी, मखदुमपुर, जहानाबाद।
  • प्रियंका सिंह – अंचल अधिकारी, त्रिवेणीगंज, सुपौल।
  • वीणा वैशाली – कार्यकारी अधिकारी, निर्मली और सिमराही, सुपौल।
  • रोहित कुमार दुबे – सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी प्रमंडल, शेखपुरा।
  • भोला नाथ – कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी प्रमंडल, कुढ़नी, मुजफ्फरपुर।
  • श्याम बाबू राय – कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी प्रमंडल, मझौलिया, पश्चिम चंपारण।
  • पवन कुमार – कनीय अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी प्रमंडल, सुरसंड, सीतामढ़ी।
  • शुभम कुमार – राजस्व कर्मचारी, पूर्व में उचकागांव अंचल, गोपालगंज में तैनात थे। वर्तमान में बाजपट्टी अंचल, सीतामढ़ी में तैनात हैं।

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