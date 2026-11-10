बिहार: सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा एक्शन, एक साथ 15 अधिकारियों पर कार्रवाई के आदेश

Samrat Choudhary Action: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सरकारी काम में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। सहयोग शिविरों के माध्यम से उठाई गई जन शिकायतों और मुद्दों के समाधान में घोर लापरवाही और अनावश्यक देरी के आरोपों के बाद, 15 अधिकारियों और कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी किए गए हैं। इन अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने 'सहयोग पोर्टल' पर नागरिकों द्वारा जमा किए गए आवेदनों और शिकायतों को तय समय-सीमा के भीतर नहीं निपटाया, जिसके कारण कई मामले महीनों तक लंबित पड़े रहे।