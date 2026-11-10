CM विजय पर विवादित टिप्पणी के मामले में यूट्यूबर सट्टई दुरई मुरुगन को राहत, मद्रास हाईकोर्ट से मिली अग्रिम जमानत

यह पूरा मामला दुरई मुरुगन के यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए गए एक वीडियो से जुड़ा है। उन्होंने 30 सितंबर को एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय और मंत्री आधव अर्जुन के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणियां की गई थी। इस वीडियो को लेकर 3 अक्टूबर को चेन्नई में शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायतकर्ता ए. क्रिस्टोफर TVK के पदाधिकारी हैं और टोंडियारपेट के रहने वाले मछुआरे हैं। उनकी शिकायत के आधार पर चेन्नई साइबर क्राइम विंग पुलिस ने मामला दर्ज किया था।