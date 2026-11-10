CM विजय पर विवादित टिप्पणी के मामले में यूट्यूबर सट्टई दुरई मुरुगन को राहत, मद्रास हाईकोर्ट से मिली अग्रिम जमानत

तमिलनाडु सीएम विजय (Photo-ANI)
Youtuber Sattai Durai Murugan: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में यूट्यूबर और NTK पार्टी के नेता सट्टई दुरई मुरुगन को बड़ी राहत मिली है। मद्रास हाईकोर्ट ने उन्हें अग्रिम जमानत दे दी है। इस मामले में चेन्नई साइबर क्राइम विंग पुलिस ने FIR दर्ज की थी।
यह पूरा मामला दुरई मुरुगन के यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए गए एक वीडियो से जुड़ा है। उन्होंने 30 सितंबर को एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय और मंत्री आधव अर्जुन के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणियां की गई थी। इस वीडियो को लेकर 3 अक्टूबर को चेन्नई में शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायतकर्ता ए. क्रिस्टोफर TVK के पदाधिकारी हैं और टोंडियारपेट के रहने वाले मछुआरे हैं। उनकी शिकायत के आधार पर चेन्नई साइबर क्राइम विंग पुलिस ने मामला दर्ज किया था।
मामले में गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए दुरई मुरुगन ने मद्रास हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की। गुरुवार को जस्टिस एन. रमेश की अदालत में इस याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को गलत बताया। उनका कहना है कि शिकायत राजनीतिक मंशा से दर्ज कराई गई है और इसके जरिए उन्हें निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है।
सट्टई दुरई मुरुगन ने अपनी याचिका में दलील दी कि उनके वीडियो में की गई टिप्पणियां राजनीतिक आलोचना थी, जो सार्वजनिक हित में की गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि आपराधिक मामला दर्ज करके उनकी बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी को सीमित करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि वह पुलिस की पूछताछ में पहले ही शामिल हो चुके हैं। ऐसे में हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने जांच में पूरा सहयोग करने की बात भी कही है।
NTK नेता ने अपनी याचिका में शिकायतकर्ता की ओर से मामला दर्ज कराने के अधिकार पर भी सवाल खड़े किए हैं। उनका आरोप है कि इस पूरे मामले का मकसद उनके यूट्यूब वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटवाना है। दुरई मुरुगन ने अदालत से राहत देने की मांग करते हुए कहा कि वह जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हैं और उन्हें हिरासत में लेने की आवश्यकता नहीं है।
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