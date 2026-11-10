‘बिलॉन्गिंग’ या ‘व्हाइटवॉशिंग’? सोनिया गांधी की आत्मकथा पर भाजपा ने 1984, आपातकाल और 26/11 पर पूछे सवाल

सोनिया गांधी बाटला हाउस के आतंकवादियों के लिए खूब रोई थीं। क्या वह तब रोई थीं, जब हमारे बहादुर जवान देश और देशवासियों की रक्षा करते हुए, अपनी ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए थे? क्या सोनिया गांधी ने तब एक आंसू भी बहाया था, जब मुंबई में 26/11 के भीषण आतंकी हमलों में बेगुनाह लोगों की जान चली गई थी? क्या सोनिया गांधी की यह किताब इस बात का जवाब देती है कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली कायर UPA सरकार इन आतंकी हमलों पर कोई प्रतिक्रिया तक क्यों नहीं दे पाई? जिस तरह से सोनिया गांधी ने इंदिरा गांधी द्वारा थोपी गई कुख्यात 'आपातकाल' (Emergency) को सामान्य बताने और सही ठहराने की कोशिश की है - जिसने मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया था और हमारे संविधान की हत्या कर दी थी - वह बेहद चौंकाने वाला और शर्मनाक है।