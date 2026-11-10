‘बिलॉन्गिंग’ या ‘व्हाइटवॉशिंग’? सोनिया गांधी की आत्मकथा पर भाजपा ने 1984, आपातकाल और 26/11 पर पूछे सवाल

Congress criticism
भाजपा ने सोनिया गांधी की आत्मकथा के शीर्षक को लेकर कांग्रेस पर सीधा पलटवार किया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सी.आर. केशवन कहते हैं, "सोनिया गांधी अपनी आत्मकथा का शीर्षक 'बिलॉन्गिंग' (Belonging) रखने के बजाय 'व्हाइटवॉशिंग' (Whitewashing) रख सकती थीं, क्योंकि इस किताब का मकसद नेहरू-गांधी परिवार द्वारा की गई ऐतिहासिक गलतियों पर पर्दा डालना और कांग्रेस पार्टी के गंभीर पापों को छिपाना लगता है। सोनिया गांधी कहती हैं कि वह बाबरी मस्जिद के लिए रोई थीं। क्या उन्होंने तब एक आंसू भी बहाया था, जब 1984 के सिख-विरोधी नरसंहार के दौरान - जो कांग्रेस के शासन में हुआ था - गुरुद्वारों पर हमले किए गए और हजारों बेगुनाहों को बेरहमी से निशाना बनाकर मार डाला गया?
सोनिया गांधी बाटला हाउस के आतंकवादियों के लिए खूब रोई थीं। क्या वह तब रोई थीं, जब हमारे बहादुर जवान देश और देशवासियों की रक्षा करते हुए, अपनी ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए थे? क्या सोनिया गांधी ने तब एक आंसू भी बहाया था, जब मुंबई में 26/11 के भीषण आतंकी हमलों में बेगुनाह लोगों की जान चली गई थी? क्या सोनिया गांधी की यह किताब इस बात का जवाब देती है कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली कायर UPA सरकार इन आतंकी हमलों पर कोई प्रतिक्रिया तक क्यों नहीं दे पाई? जिस तरह से सोनिया गांधी ने इंदिरा गांधी द्वारा थोपी गई कुख्यात 'आपातकाल' (Emergency) को सामान्य बताने और सही ठहराने की कोशिश की है - जिसने मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया था और हमारे संविधान की हत्या कर दी थी - वह बेहद चौंकाने वाला और शर्मनाक है।
55 वर्षों से अधिक समय तक, केंद्र में कांग्रेस की सरकारें रहीं - चाहे सीधे तौर पर या परोक्ष रूप से - जो नेहरू-गांधी परिवार के नियंत्रण में थीं। उन्होंने भारतीय राजनीति और लोकतंत्र को भारी नुकसान पहुंचाया और गहरे घाव दिए। एक राष्ट्र के रूप में, हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी द्वारा की गई ऐतिहासिक गलतियों और पापों को दृढ़ता के साथ सुधारा है।"
भाजपा ने सोनिया गांधी पर कथित तौर पर 'वोट बैंक की राजनीति' करने का आरोप लगाया। इसके साथ ही भाजपा ने पूछा कि क्या उनकी आत्मकथा इस बात का जवाब देगी कि कांग्रेस नीत यूपीए (UPA) सरकार 2008 में हुए 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के बाद आतंकियों और पाकिस्तान के खिलाफ त्वरित जवाबी कार्रवाई करने में क्यों विफल रही?
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