‘पापा के अंतिम संस्कार में आना पड़ेगा…’ राहुल गांधी को पहले ही था अनहोनी का डर, सोनिया गांधी ने किताब में बताई उस रात की कहानी

सोनिया गांधी ने किताब में राजीव गांधी की सुरक्षा व्यवस्था में हुए बदलावों का भी जिक्र किया है। उनके अनुसार, वीपी सिंह सरकार ने राजीव गांधी की सुरक्षा से स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी SPG को हटा दिया था। उन्होंने लिखा है कि दिसंबर में हुई एक समिति की बैठक में यह तय किया गया था कि राजीव गांधी को SPG सुरक्षा मिलती रहनी चाहिए। इसे तभी बदला जाना था, जब नए खतरे के आकलन में इसकी जरूरत सामने आती। लेकिन सोनिया के मुताबिक, ऐसी कोई समीक्षा नहीं हुई और अगले ही महीने SPG सुरक्षा हटा दी गई। सोनिया ने बताया कि नजदीकी सुरक्षा देने के लिए प्रशिक्षित विशेष बल की जगह स्थानीय पुलिस को तैनात कर दिया गया था। उनके मुताबिक, सुरक्षा व्यवस्था में यह बदलाव राजीव गांधी की हत्या से एक साल से कुछ ज्यादा समय पहले हुआ था।