सोनिया गांधी ने पहले PM बनने से किया इनकार, फिर दबाव में कहा ‘ठीक है’, रातभर में क्यों बदल गया फैसला?

सोनिया गांधी ने किताब में बताया कि 2004 में उन्होंने मनमोहन सिंह को पीएम बनाने का फैसला क्यों लिया था। (फोटो सोर्स-ANI)
Sonia Gandhi Memoir: साल 2004 में लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए की सरकार बनने जा रही थी। सोनिया गांधी का प्रधानमंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा था। गठबंधन के नेता भी चाहते थे कि वह देश की कमान संभालें। लेकिन सोनिया गांधी के मन में इस पद को लेकर पहले से ही असमंजस था। उन्होंने इनकार किया तो गठबंधन के नेताओं ने दबाव बनाया। एक समय उन्होंने धीमी आवाज में 'ठीक है' भी कह दिया, लेकिन रातभर सोचने के बाद अपना फैसला बदल लिया। सोनिया गांधी ने अपनी नई किताब 'Belonging: A Journey of Love' में 22 साल पुराने इस घटनाक्रम से जुड़े कई दिलचस्प खुलासे किए हैं। सोनिया गांधी की यह किताब मंगलवार को बाजार में आई है।
इसमें उन्होंने 2004 के उस राजनीतिक घटनाक्रम का जिक्र करते हुए बताया कि मनमोहन सिंह की ईमानदारी और सरकार चलाने की उनकी समझ ने उन्हें इस पद के लिए सबसे सही व्यक्ति बनाया था।
सोनिया ने बताया कि चुनाव से कई महीने पहले ही राहुल और प्रियंका ने उनसे पूछा था कि अगर कांग्रेस जीतती है तो क्या वह प्रधानमंत्री बनेंगी? इस पर उन्होंने साफ कहा था कि बिल्कुल नहीं। दोनों बच्चे भी नहीं चाहते थे कि उनकी मां यह पद संभालें। इसकी वजह इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्या से जुड़ा परिवार का दर्द था। उन्हें डर था कि प्रधानमंत्री बनने पर सोनिया की सुरक्षा को खतरा बढ़ सकता है।
चुनाव जीतने के बाद जब गठबंधन के नेता उन्हें मनाने पहुंचे तो उन्होंने इनकार कर दिया। लेकिन नेताओं ने उनकी बात मानने से मना कर दिया। सोनिया के मुताबिक, नेताओं ने साफ कह दिया कि वे उनका फैसला स्वीकार नहीं करेंगे। इसी दबाव में उनके मुंह से 'ठीक है' निकल गया। बाहर खड़ी प्रियंका ने यह सब सुन लिया और तुरंत राहुल को इसकी जानकारी दी। दोनों ने मां से कहा कि वह दबाव में अपना फैसला न बदलें।
उस रात सोनिया काफी देर तक सोचती रहीं। आखिरकार उन्होंने अपने मन की आवाज सुनने का फैसला किया। कुछ घंटे बाद वह राहुल के कमरे में पहुंचीं और कहा कि वह अपने पुराने फैसले पर कायम रहेंगी। राहुल ने उन्हें गले लगाकर कहा कि यह सही फैसला है।
सोनिया ने प्रधानमंत्री बनने से इनकार करने के बाद डॉ. मनमोहन सिंह का नाम आगे किया। उन्होंने लिखा कि कांग्रेस में कई वरिष्ठ नेता इस पद के योग्य थे, लेकिन मनमोहन सिंह की ईमानदारी और सरकार चलाने की समझ उन्हें सबसे अलग बनाती थी।
मनमोहन सिंह नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री रहते हुए आर्थिक सुधारों की शुरुआत कर चुके थे। सोनिया को लगता था कि उनका अनुभव यूपीए सरकार के लिए काम आएगा। गठबंधन को वामपंथी दलों का समर्थन भी हासिल था। ऐसे में मनमोहन सिंह की आर्थिक समझ से सरकार की नीतियों को लेकर लोगों का भरोसा बढ़ सकता था। सोनिया के मुताबिक, उन्हें विश्वास था कि देश उनके हाथों में सुरक्षित रहेगा।
18 मई 2004 को सोनिया गांधी मनमोहन सिंह के साथ सरकार बनाने का दावा पेश करने राष्ट्रपति भवन पहुंचीं। सोनिया ने लिखा कि रास्ते में या वहां से लौटते समय दोनों के बीच प्रधानमंत्री पद को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई। मनमोहन सिंह भी यही मानकर चल रहे थे कि प्रधानमंत्री सोनिया गांधी ही बनेंगी।
बाद में सोनिया ने कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में मनमोहन सिंह का नाम प्रस्तावित किया। मनमोहन सिंह ने शुरुआत में पद स्वीकार करने में हिचक दिखाई, लेकिन बाद में राजी हो गए।
सोनिया गांधी ने किताब में 2010 की एक बातचीत का भी जिक्र किया है। उनके मुताबिक, प्रणब मुखर्जी ने उनसे कहा था कि अब नेतृत्व में बदलाव का समय आ गया है। सोनिया ने इसे प्रधानमंत्री बनने की उनकी लंबे समय से चली आ रही इच्छा का संकेत माना।
सोनिया ने मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते हुए सरकार के असली फैसले खुद लेने के आरोपों पर भी सफाई दी है। उन्होंने लिखा कि वह मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री पद का सम्मान करती थीं और उनके अधिकारों को बनाए रखना अपनी जिम्मेदारी मानती थीं।
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नई दिल्ली
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