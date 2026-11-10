सोनिया गांधी ने पहले PM बनने से किया इनकार, फिर दबाव में कहा ‘ठीक है’, रातभर में क्यों बदल गया फैसला?

Sonia Gandhi Memoir: साल 2004 में लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए की सरकार बनने जा रही थी। सोनिया गांधी का प्रधानमंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा था। गठबंधन के नेता भी चाहते थे कि वह देश की कमान संभालें। लेकिन सोनिया गांधी के मन में इस पद को लेकर पहले से ही असमंजस था। उन्होंने इनकार किया तो गठबंधन के नेताओं ने दबाव बनाया। एक समय उन्होंने धीमी आवाज में 'ठीक है' भी कह दिया, लेकिन रातभर सोचने के बाद अपना फैसला बदल लिया। सोनिया गांधी ने अपनी नई किताब 'Belonging: A Journey of Love' में 22 साल पुराने इस घटनाक्रम से जुड़े कई दिलचस्प खुलासे किए हैं। सोनिया गांधी की यह किताब मंगलवार को बाजार में आई है।