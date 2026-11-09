‘Eid का मतलब त्योहार होता है, डिक्शनरी देख लें’, खड़गे के बयान पर BJP के हमले का पवन खेड़ा ने दिया जवाब

पवन खेड़ा ने BJP पर आरोप लगाया कि वह खड़गे और कांग्रेस के भाषणों पर समय बर्बाद करने के बजाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ होने वाली बहस के लिए तैयार करे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने मतदाता सूची के Special Intensive Revision (SIR) को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को बहस की चुनौती दी है। खेड़ा ने कहा कि BJP को इस बहस के लिए प्रधानमंत्री को तैयार करना चाहिए। कांग्रेस नेता ने तंज कसते हुए कहा कि अगर BJP राहुल गांधी के साथ बहस नहीं करना चाहती तो उसे साफ तौर पर कहना चाहिए कि वह बहस से पीछे हट रही है।