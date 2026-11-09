दिवाली पर दिल्ली में आग की 214 कॉल, AIIMS में 42 झुलसे मरीज पहुंचे; 11 की हालत गंभीर

एके मलिक के मुताबिक, दिवाली के दौरान दिल्ली फायर सर्विसेज को सात बड़ी आग की कॉल भी मिलीं। पिछले साल की तुलना में इस बार आग की घटनाओं से जुड़ी कॉल में कमी दर्ज की गई। पिछले साल विभाग को 231 फायर कॉल मिली थीं, जबकि इस साल यह आंकड़ा 214 रहा। दिल्ली फायर सर्विस की टीमों को हरियाणा के सोनीपत में भी भेजा गया, जहां दमकल की तीन गाड़ियों ने एक मध्यम श्रेणी और दो बड़ी आग की घटनाओं पर कार्रवाई की।