दिल्ली में प्रदूषण के आंकड़ों पर भी छिड़ी जंग, AAP का आरोप- सरकार छिपा रही AQI, कई इलाकों में 400 पार पहुंचा स्तर

Delhi Air Pollution News: दिवाली पर हुई आतिशबाजी के बाद दिल्ली की हवा और जहरीली हो गई है। सोमवार सुबह कई इलाकों में धुंध छाई रही और वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 400 के पार पहुंच गया। इस बीच अब प्रदूषण के आंकड़ों को लेकर भी राजनीति गरमा गई है। आम आदमी पार्टी (AAP) के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने सरकार पर AQI के आंकड़ों में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार जनता को प्रदूषण की सही तस्वीर नहीं दिखा रही है।