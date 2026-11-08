बस्तर के जंगलों में जवानों के साथ PM मोदी ने मनाई दिवाली, अमित शाह ने सैनिकों के साहस को सराहा

PM मोदी ने कहा कि वह 140 करोड़ देशवासियों की ओर से जवानों के बलिदान, समर्पण और सेवा भावना के प्रति आभार व्यक्त करने आए हैं। उन्होंने कहा, “जब किसी राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा मजबूत होती है, तो बाहरी दुश्मन सफल नहीं हो सकते। लेकिन जब आंतरिक सुरक्षा कमजोर होती है, तो बाहरी दुश्मन भी सिर उठाने लगते हैं।” प्रधानमंत्री ने देश की एकता और अखंडता के लिए सुरक्षा कर्मियों के बलिदान को याद करते हुए उन्हें दिवाली की शुभकामनाएं दीं और कहा कि देश उनके योगदान को हमेशा याद रखेगा।