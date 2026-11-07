‘कांग्रेस कभी सत्ता में वापस नहीं आएगी’, सोनिया गांधी के लोकतंत्र वाले बयान पर गिरिराज सिंह का पलटवार

वहीं, कर्नाटक के मंत्री प्रियंक खरगे ने सोनिया गांधी की चिंताओं का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि भाजपा के शासन में संविधान से कई तरह से समझौता किया गया है और प्रवर्तन निदेशालय (ED) तथा केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) जैसी सरकारी एजेंसियों के इस्तेमाल के आरोप लगाए। प्रियंक खरगे ने कहा कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की स्थिति नीचे आई है और Gen Z से लेकर सैनिकों तक लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि आरक्षण को लेकर भ्रम पैदा किया जा रहा है और चुनाव आयोग पर भी नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही है।