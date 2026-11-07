‘जब तक हम खत्म न कहें, तब तक सब बाकी है’, कोच्चि में CJP के एंटी-SIR प्रदर्शन से पहले अभिजीत दीपके का संदेश

कोच्चि में होने वाला यह प्रदर्शन ऐसे समय में हो रहा है, जब CJP के साथ विपक्षी दल भी मतदाता सूची के SIR में कथित अनियमितताओं को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। पिछले महीने दिल्ली में पुलिस कार्रवाई के बाद यह मुद्दा और गरमा गया था। CJP नेताओं सौरव दास और आशुतोष रांका को उस समय गिरफ्तार किया गया था, जब वे ऐसे जंतर-मंतर में प्रवेश कर गए थे, जिसे प्रदर्शन स्थल के तौर पर अधिसूचित नहीं किया गया था। वहीं, INDIA ब्लॉक ने भी 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में SIR और कथित ‘वोट चोरी’ के मुद्दे पर बड़ा प्रदर्शन किया था।