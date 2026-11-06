दिल्ली-NCR में PEAK पर पॉल्यूशन, बिगड़ते हालात के बीच लागू हुआ GRAP-3

GRAP-3 के तहत दिल्ली और NCR के संबंधित इलाकों में BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल से चलने वाली चार पहिया गाड़ियों के संचालन पर प्रतिबंध लगाया गया है। प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर निगरानी और कार्रवाई भी बढ़ाई जाएगी। इसके साथ ही ऐसे स्टोन क्रशर, माइनिंग और हॉट-मिक्स प्लांट को बंद रखने का प्रावधान है, जो निर्धारित स्वच्छ ईंधन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर भी रोक रहेगी, हालांकि आवश्यक और आपातकालीन सेवाओं को इससे छूट दी गई है।