‘भारत बांग्लादेश, नेपाल या श्रीलंका नहीं बनेगा’, इरफान अंसारी पर क्यों भड़के रामदास आठवले?

Jharkhand Politics: झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी के बयान पर अब केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने तंज कसा है। उन्होंने अंसारी के बयान को देश विरोधी और संविधान के खिलाफ बताते हुए इसकी निंदा की। आठवले ने कहा कि भारत में कई बड़े आंदोलन हुए, लेकिन देश कभी बांग्लादेश, नेपाल या श्रीलंका जैसे हालात में नहीं पहुंचा। उन्होंने सवाल उठाया कि लोकतंत्र में विरोध के नाम पर संविधान को चुनौती देना कहां तक सही है?