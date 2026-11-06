गौरव भाटिया का कांग्रेस पर तंज, बोले- ‘संविधान की किताब लेकर चलने से नहीं, उसे समझने से लोकतंत्र मजबूत होता है’

गौरव भाटिया ने राहुल गांधी के हाथ में संविधान की लाल किताब को लेकर तंज कसते हुए कहा कि केवल संविधान की प्रति साथ रखने से कुछ नहीं होगा, बल्कि उसके प्रावधानों को समझना भी जरूरी है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस का वास्तविक उद्देश्य अराजकता फैलाना है।भाटिया ने कहा कि BJP जनता की सेवा, संविधान के मूल मूल्यों की रक्षा और नागरिकों को संविधान में दिए गए अधिकार सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी कहा कि देश के संसाधनों की सुरक्षा और उनका इस्तेमाल नागरिकों के हित में करना पार्टी की प्राथमिकता है।