गौरव भाटिया का कांग्रेस पर तंज, बोले- ‘संविधान की किताब लेकर चलने से नहीं, उसे समझने से लोकतंत्र मजबूत होता है’

गौरव भाटिया का कांग्रेस पर तंज, फोटो सोर्स- ANI
Gaurav Bhatia on Rahul Gandhi: भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता गौरव भाटिया ने शुक्रवार को कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस देश में अराजकता को बढ़ावा दे रही है और भारत को अस्थिर करने के लिए विदेशी ताकतों के साथ काम कर रही है। मंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए भाटिया ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधा।
गौरव भाटिया ने राहुल गांधी के हाथ में संविधान की लाल किताब को लेकर तंज कसते हुए कहा कि केवल संविधान की प्रति साथ रखने से कुछ नहीं होगा, बल्कि उसके प्रावधानों को समझना भी जरूरी है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस का वास्तविक उद्देश्य अराजकता फैलाना है।भाटिया ने कहा कि BJP जनता की सेवा, संविधान के मूल मूल्यों की रक्षा और नागरिकों को संविधान में दिए गए अधिकार सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी कहा कि देश के संसाधनों की सुरक्षा और उनका इस्तेमाल नागरिकों के हित में करना पार्टी की प्राथमिकता है।
BJP नेता ने अपनी पार्टी के ‘Save Democracy, Remove Anarchy’ अभियान का जिक्र करते हुए कहा कि जब विपक्ष कथित तौर पर गलत नैरेटिव फैलाता है और संविधान की मूल भावना के खिलाफ जाता है, तब सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उसका जवाब दिया जाए। उन्होंने विपक्षी नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि जो नेता संविधान की रक्षा करने की शपथ लेते हैं, वही अब अराजकता को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। हालांकि, ये सभी आरोप गौरव भाटिया के राजनीतिक दावे हैं।
भाटिया ने झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी के उस कथित बयान की भी आलोचना की, जिसमें भारत में बांग्लादेश जैसे हालात पैदा होने की चेतावनी दिए जाने का दावा किया गया था। उन्होंने कहा कि इस तरह की बातें दुर्भाग्यपूर्ण हैं। भाटिया ने आरोप लगाया कि विपक्ष को भारत की विकास की गति और स्थिरता पसंद नहीं है।
गौरव भाटिया ने राहुल गांधी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खुले मंच पर बहस की चुनौती पर भी तंज कसा। उन्होंने राहुल गांधी की तुलना एक किंडरगार्टन के छात्र से करते हुए कहा कि उन्होंने अपने जीवन में ऐसा उदाहरण नहीं देखा, जहां किंडरगार्टन का छात्र किसी PhD प्रोफेसर को पढ़ाने या बहस करने की बात करे।
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नई दिल्ली
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