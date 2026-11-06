6 नवंबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

नई दिल्ली

गौरव भाटिया का कांग्रेस पर तंज, बोले- ‘संविधान की किताब लेकर चलने से नहीं, उसे समझने से लोकतंत्र मजबूत होता है’

Gaurav Bhatia: BJP नेता गौरव भाटिया ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने विपक्ष पर अराजकता फैलाने और विदेशी ताकतों के साथ मिलकर भारत को अस्थिर करने का आरोप लगाया।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

नई दिल्ली

image

Imran Ansari

Updated: 6 Nov 2026, 12:39 PM IST

Gaurav Bhatia

गौरव भाटिया का कांग्रेस पर तंज, फोटो सोर्स- ANI

Gaurav Bhatia on Rahul Gandhi: भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता गौरव भाटिया ने शुक्रवार को कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस देश में अराजकता को बढ़ावा दे रही है और भारत को अस्थिर करने के लिए विदेशी ताकतों के साथ काम कर रही है। मंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए भाटिया ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधा।

‘संविधान की किताब लेकर चलना काफी नहीं’

गौरव भाटिया ने राहुल गांधी के हाथ में संविधान की लाल किताब को लेकर तंज कसते हुए कहा कि केवल संविधान की प्रति साथ रखने से कुछ नहीं होगा, बल्कि उसके प्रावधानों को समझना भी जरूरी है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस का वास्तविक उद्देश्य अराजकता फैलाना है।भाटिया ने कहा कि BJP जनता की सेवा, संविधान के मूल मूल्यों की रक्षा और नागरिकों को संविधान में दिए गए अधिकार सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने यह भी कहा कि देश के संसाधनों की सुरक्षा और उनका इस्तेमाल नागरिकों के हित में करना पार्टी की प्राथमिकता है।

दिल्ली प्रदर्शन में पुलिस कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, जांच कमेटी को एक महीने में देनी होगी पहली रिपोर्ट

ये भी पढ़ें
Delhi Police Injury news

‘सेव डेमोक्रेसी, रिमूव एनार्की’ अभियान का जिक्र

BJP नेता ने अपनी पार्टी के ‘Save Democracy, Remove Anarchy’ अभियान का जिक्र करते हुए कहा कि जब विपक्ष कथित तौर पर गलत नैरेटिव फैलाता है और संविधान की मूल भावना के खिलाफ जाता है, तब सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उसका जवाब दिया जाए। उन्होंने विपक्षी नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि जो नेता संविधान की रक्षा करने की शपथ लेते हैं, वही अब अराजकता को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। हालांकि, ये सभी आरोप गौरव भाटिया के राजनीतिक दावे हैं।

इरफान अंसारी के बयान पर भी साधा निशाना

भाटिया ने झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी के उस कथित बयान की भी आलोचना की, जिसमें भारत में बांग्लादेश जैसे हालात पैदा होने की चेतावनी दिए जाने का दावा किया गया था। उन्होंने कहा कि इस तरह की बातें दुर्भाग्यपूर्ण हैं। भाटिया ने आरोप लगाया कि विपक्ष को भारत की विकास की गति और स्थिरता पसंद नहीं है।

राहुल गांधी की बहस की चुनौती पर तंज

गौरव भाटिया ने राहुल गांधी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खुले मंच पर बहस की चुनौती पर भी तंज कसा। उन्होंने राहुल गांधी की तुलना एक किंडरगार्टन के छात्र से करते हुए कहा कि उन्होंने अपने जीवन में ऐसा उदाहरण नहीं देखा, जहां किंडरगार्टन का छात्र किसी PhD प्रोफेसर को पढ़ाने या बहस करने की बात करे।

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.