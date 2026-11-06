दिल्ली के चावड़ी बाजार में बिल्डिंग हादसे के बाद बड़ा एक्शन, 2 की मौत; 3 ठेकेदार गिरफ्तार

चावड़ी बाजार हादसे को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली सरकार और एमसीडी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि चावड़ी बाजार और चांदनी चौक में एक और तीन मंजिला इमारत गिर गई है और मलबे में लोगों के दबे होने की आशंका है। भारद्वाज ने आरोप लगाया कि दिल्ली की इमारतों की सुरक्षा जांच के लिए कई बार ऑडिट कराने के आदेश दिए गए, लेकिन इसके बावजूद ऐसे हादसे हो रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि सुरक्षा जांच के नाम पर कार्रवाई करने के बजाय कई विभागों में रिश्वतखोरी हो रही है।