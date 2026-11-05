चावड़ी बाजार बिल्डिंग हादसा: दिल्ली पुलिस ने 5 महीने पहले MCD को दी थी अवैध निर्माण की सूचना, कार्रवाई नहीं होने का आरोप

Delhi Building Collapse: दिल्ली के चावड़ी बाजार में गुरुवार को ढही तीन मंजिला इमारत को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। अधिकारियों के मुताबिक, दिल्ली पुलिस ने करीब पांच महीने पहले ही नगर निगम (MCD) को इमारत में हो रहे कथित अवैध निर्माण की जानकारी दी थी, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई की गई या नहीं, इसकी जानकारी पुलिस अधिकारियों को नहीं है। हादसे में अब तक दो लोगों की मौत हुई है, जबकि एक व्यक्ति घायल हुआ है।