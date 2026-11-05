5 नवंबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

नई दिल्ली

महुआ मोइत्रा का जितेंद्र सिंह पर पलटवार, बोलीं- ‘CJP को फंडिंग BJP कर रही है’

Foreign Funding Allegations: TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के CJP को विदेशी फंडिंग मिलने के आरोपों पर पलटवार किया। उन्होंने दावा किया कि CJP ने BJP से फंड मिलने की बात कही थी।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

नई दिल्ली

image

Imran Ansari

Updated: 5 Nov 2026, 2:54 PM IST

Foreign Funding Allegations

महुआ मोइत्रा का जितेंद्र सिंह पर पलटवार, फोटो सोर्स- ANI

Mahua Moitra on Jitendra Singh: तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद महुआ मोइत्रा ने CJP को विदेशी फंडिंग मिलने के आरोपों को लेकर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के बयान पर पलटवार किया है। मोइत्रा ने दावा किया कि CJP से जुड़े लोगों ने खुद कहा है कि उन्हें विदेशी स्रोतों से नहीं, बल्कि बीजेपी से फंडिंग मिल रही है। उन्होंने कहा कि अशुतोष रांका और सौरव समेत CJP से जुड़े लोगों ने चुनावी बॉन्ड के जरिए बीजेपी से पैसा मिलने की बात कही है।

‘CJP ने खुद कहा कि BJP से मिल रहा पैसा’

जितेंद्र सिंह के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए महुआ मोइत्रा ने कहा कि CJP पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि उसे विदेशी स्रोतों से फंडिंग नहीं मिल रही है। उन्होंने दावा किया कि अशुतोष रांका, सौरव और अन्य लोगों ने बीजेपी से फंड मिलने की बात कही है। मोइत्रा ने यह भी सवाल उठाया कि इन आरोपों में सौरव का नाम क्यों नहीं लिया गया।

राहुल गांधी ने डीके शिवकुमार को धक्का दिया, सुरक्षाकर्मियों ने बाहर किया: संबित पात्रा का दावा, बोले- ‘गांधी परिवार का अहंकार देखिए’

ये भी पढ़ें
Karnataka MLC Election

मोइत्रा ने कहा कि यदि CJP के सदस्य खुद कह रहे हैं कि उन्हें विदेशी स्रोतों से पैसा नहीं मिल रहा है, तो फिर फंडिंग को लेकर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं। उन्होंने जितेंद्र सिंह के बयान का हवाला देते हुए कहा कि जब यह कहा गया कि ‘हम जानते हैं कि उन्हें कौन फंड कर रहा है’, तो उनके मुताबिक इसका मतलब बीजेपी की फंडिंग से है।

जितेंद्र सिंह ने CJP पर लगाए थे विदेशी फंडिंग के आरोप

इससे पहले बुधवार को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने CJP पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया था कि संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं को देश और विदेश में मौजूद कथित ‘भारत विरोधी’ संगठनों से फंडिंग मिल रही है। बेंगलुरु में मीडिया से बातचीत में सिंह ने दावा किया कि उनके पास यह दिखाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं कि अभिजीत दीपके को कथित तौर पर अनधिकृत स्रोतों से आर्थिक मदद मिल रही है।

जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि विदेशी फंड से जुड़े NGO, ‘डीप स्टेट’ से जुड़े ऑपरेटर और कथित भारत विरोधी ताकतें इस तरह का नैरेटिव तैयार कर रही हैं। उन्होंने दावा किया कि अभिजीत दीपके को अमेरिका स्थित डोनर्स से और आशुतोष रांका को पाकिस्तानी नेताओं से भुगतान मिला है। ये आरोप जितेंद्र सिंह ने लगाए हैं।

प्रियंक खरगे ने भी BJP से मांगा सबूत

इस बीच कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियंक खरगे ने कांग्रेस को विदेशी फंडिंग मिलने के आरोपों को लेकर बीजेपी पर पलटवार किया। उन्होंने इन आरोपों के समर्थन में सबूत पेश करने की मांग की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मुद्दे पर खुली बहस की चुनौती दी। खरगे ने सुझाव दिया कि RSS प्रमुख मोहन भागवत इस बहस के मॉडरेटर बनें।

खरगे ने सवाल उठाया कि यदि कांग्रेस को विदेशी फंडिंग मिलने के आरोप लगाए जा रहे हैं, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस. जयशंकर और खुफिया एजेंसियां IB तथा RAW इन आरोपों के समर्थन में क्या सबूत रख रही

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

politics

Updated on:

5 Nov 2026, 2:54 PM IST

Published on:

Hindi News / Delhi / New Delhi / महुआ मोइत्रा का जितेंद्र सिंह पर पलटवार, बोलीं- ‘CJP को फंडिंग BJP कर रही है’

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

दिल्ली के चावड़ी बाजार हादसे में दो की मौत के बाद बड़ा एक्शन, ठेकेदार पर FIR और इंजीनियर सस्पेंड

Rekha Gupta
नई दिल्ली

दिल्ली प्रदर्शन में पुलिस कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, जांच कमेटी को एक महीने में देनी होगी पहली रिपोर्ट

Delhi Police Injury news
राष्ट्रीय

दिल्ली बिल्डिंग हादसा: ‘ऐसा लगा जैसे हमारा घर गिर गया’, पड़ोसी ने बताया- बाहर निकले तो शव निकाले जा रहे थे

Delhi Building Collapse
नई दिल्ली

CJP नेताओं सौरभ दास और आशुतोष रांका को क्राइम ब्रांच ने किया तलब, जांच में शामिल होने राजौरी गार्डन पहुंचे

CJP Leaders
नई दिल्ली

दिल्ली के चावड़ी बाजार में तीन मंजिला इमारत ढही, हादसे में 2 लोगों की मौत; मलबे में कई के दबे होने की आशंका

Chandni Chowk Building Collapse
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.