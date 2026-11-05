महुआ मोइत्रा का जितेंद्र सिंह पर पलटवार, बोलीं- ‘CJP को फंडिंग BJP कर रही है’

Mahua Moitra on Jitendra Singh: तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद महुआ मोइत्रा ने CJP को विदेशी फंडिंग मिलने के आरोपों को लेकर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के बयान पर पलटवार किया है। मोइत्रा ने दावा किया कि CJP से जुड़े लोगों ने खुद कहा है कि उन्हें विदेशी स्रोतों से नहीं, बल्कि बीजेपी से फंडिंग मिल रही है। उन्होंने कहा कि अशुतोष रांका और सौरव समेत CJP से जुड़े लोगों ने चुनावी बॉन्ड के जरिए बीजेपी से पैसा मिलने की बात कही है।