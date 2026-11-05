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दिल्ली के चावड़ी बाजार में तीन मंजिला इमारत ढही, हादसे में 2 लोगों की मौत; मलबे में कई के दबे होने की आशंका

Delhi Building Collapse: दिल्ली के चावड़ी बाजार के शीश महल इलाके में तीन मंजिला निर्माणाधीन इमारत ढह गई। हादसे के बाद मलबे में लोगों के दबे होने की आशंका है। दमकल की छह गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और राहत-बचाव अभियान शुरू किया गया।
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नई दिल्ली

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Imran Sheikh

Updated: 5 Nov 2026, 12:53 PM IST

Chandni Chowk Building Collapse

दिल्ली के चावड़ी बाजार में तीन मंजिला इमारत गिरने के बाद मलबा हटाते राहतकर्मी। (फोटो सोर्स-ANI)

Chawri Bazar News: दिल्ली के चावड़ी बाजार में गुरुवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। यहां तीन मंजिला निर्माणाधीन इमारत अचानक ढह गई। इस हादसे में अब तक दो लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई अन्य लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। इमारत के गिरते ही आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की छह गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और राहत एवं बचाव अभियान शुरू किया गया।

हादसा पुरानी दिल्ली के शीश महल इलाके की गली सत्तारा में हुआ। बताया जा रहा है कि इमारत में निर्माण कार्य चल रहा था। इसी दौरान अचानक पूरा ढांचा भरभराकर नीचे आ गिरा। इमारत गिरने की तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग अपने घरों और दुकानों से बाहर निकल आए। कुछ ही देर में घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई।

अचानक भरभराकर गिरी तीन मंजिला इमारत

प्रत्यक्षदर्शियों के लिए इमारत का अचानक गिरना किसी बड़े झटके से कम नहीं था। इमारत के मलबे और धूल से आसपास का हिस्सा प्रभावित हुआ। हादसे की खबर फैलते ही स्थानीय लोग घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े। दो लोगों की मौत की खबर से इलाके में शोक का माहौल है। मलबे में लोगों के फंसे होने की आशंका के चलते सभी की नजर बचाव अभियान पर टिक गई।

छह दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंचीं

घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की छह गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। पुलिस और बचाव दल ने पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया। मलबे को हटाकर अंदर फंसे लोगों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। बचावकर्मी पूरी सावधानी के साथ इमारत के गिरे हुए हिस्सों को हटाने में जुटे हैं। पुरानी दिल्ली की तंग गलियों में राहत कार्य करना भी आसान नहीं है। आसपास दुकानें और मकान होने के कारण बचाव दल को काफी सावधानी बरतनी पड़ रही है। प्रशासन की टीमें भी मौके पर हालात संभालने और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं।

निर्माण कार्य की सुरक्षा पर उठे सवाल

इस हादसे के बाद घनी आबादी वाले इलाकों में चल रहे निर्माण कार्यों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। निर्माणाधीन इमारत में सुरक्षा के क्या इंतजाम थे और आखिर तीन मंजिला ढांचा अचानक कैसे गिर गया, ये जांच के अहम पहलू होंगे। फिलहाल राहत और बचाव दल का पूरा जोर मलबे में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने पर है।

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Updated on:

5 Nov 2026, 12:53 PM IST

Published on:

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