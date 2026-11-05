दिल्ली के चावड़ी बाजार में तीन मंजिला इमारत ढही, हादसे में 2 लोगों की मौत; मलबे में कई के दबे होने की आशंका

घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की छह गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। पुलिस और बचाव दल ने पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया। मलबे को हटाकर अंदर फंसे लोगों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। बचावकर्मी पूरी सावधानी के साथ इमारत के गिरे हुए हिस्सों को हटाने में जुटे हैं। पुरानी दिल्ली की तंग गलियों में राहत कार्य करना भी आसान नहीं है। आसपास दुकानें और मकान होने के कारण बचाव दल को काफी सावधानी बरतनी पड़ रही है। प्रशासन की टीमें भी मौके पर हालात संभालने और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं।