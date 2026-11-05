अक्षय ऊर्जा से भारत को 100 अरब डॉलर की बचत

नई दिल्ली। भारत में सौर और पवन ऊर्जा का बढ़ता इस्तेमाल केवल बिजली उत्पादन और पर्यावरण संरक्षण तक सीमित नहीं रहा बल्कि इसने देश के आयात खर्च को भी कम किया है। रिन्युएबल एनर्जी के कारण देश को कोयला और प्राकृतिक गैस के आयात पर होने वाले खर्च में भी बड़ी राहत मिल रही है। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईइए) की इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट रिपोर्ट 2026 के अनुसार, वर्ष 2011 से 2025 के बीच अक्षय ऊर्जा के विस्तार से भारत को कोयला और प्राकृतिक गैस के आयात खर्च में 100 अरब डॉलर से अधिक की बचत हुई है। मौजूदा ईंधन कीमतें बनी रहती हैं तो 2030 तक यह बचत करीब 240 अरब डॉलर पहुंच सकती है।