भगवंत मान पर राहुल गांधी के बयान से भड़की AAP, सौरभ भारद्वाज ने पूछा- CM योगी पर ऐसी बात क्यों नहीं कही?

Punjab Election 2027: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा की गई शराब की टिप्पणी के बाद आम आदमी पार्टी (AAP) भड़क गई है। AAP के नेता सौरभ भारद्वाज ने राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए पूछा कि पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन कांग्रेस को सिर्फ पंजाब की चिंता क्यों है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर ऐसी टिप्पणी क्यों नहीं की।