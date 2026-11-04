‘संविधान से भी यह पुरानी है’, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के लिए 100 साल पहले की मस्जिद हटाने पर भड़के ओवैसी

केंद्र ने बताया कि मस्जिद की जगह पर सेंट्रल विस्टा मास्टर प्लान के तहत कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट (सीसीएस) की बिल्डिंग 4 और 5 का पुनर्विकास होना है। यह राष्ट्रीय महत्व की परियोजना है और मस्जिद की मौजूदगी से निर्माण कार्य प्रभावित हो रहा है। सरकार ने यह भी कहा कि कृषि भवन से दो किलोमीटर के दायरे में शाही मस्जिद जाब्तागंज मौजूद है, जहां नमाज पढ़ने की सुविधा उपलब्ध है। ऐसे में कृषि भवन परिसर में अलग मस्जिद की जरूरत नहीं है।