सोनम वांगचुक के HIAL स्कूल को लद्दाख प्रशासन का नोटिस, कोर्ट के फैसले तक गतिविधियां रोकने का आदेश, शाम 5.15 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस



प्रशासन के मुताबिक, उसे जानकारी मिली थी कि लेह के फ्यांग स्थित डेजर्ट फ्लावर स्कूल में सक्षम अधिकारियों से जरूरी सहमति, मंजूरी लिए बिना कक्षाएं और दूसरी गतिविधियां शुरू कर दी गई थीं। नोटिस में 22 सितंबर को गीतांजलि जे. आंग्मो की ओर से भेजे गए पत्र का भी जिक्र है। इस पत्र के जरिए स्कूल की प्रबंध समिति के प्रस्तावित सदस्यों के लिए NOC मांगा गया था। यह स्कूल HIAL के तहत संचालित होता है।