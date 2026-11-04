यौन अपराध के मामलों को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, 850 फास्ट-ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स की मिली मंजूरी

विधि और न्याय मंत्रालय के अनुसार, 30 अप्रैल 2026 तक 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 398 विशेष पोक्सो अदालतों सहित 775 फास्ट-ट्रैक विशेष अदालतें काम कर रही थीं। इन अदालतों की शुरूआत आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, 2018 के लागू होने और यौन अपराधों से जुड़े मामलों के जल्द से जल्द निपटारे को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों के बाद शुरू की गई थी। ये अदालतें खास तौर पर दुष्कर्म और बाल यौन शोषण से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए बनाई गई हैं।