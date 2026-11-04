चिदंबरम नटराज मंदिर का प्रबंधन नहीं संभाल पाएगी सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक

तमिलनाडु के प्रसिद्ध चिदंबरम नटराज मंदिर पर राज फिलहाल दीक्षितरों के पास ही रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें मंदिर का प्रबंधन अपने हाथ में लेने के लिए पांच सदस्यीय बोर्ड बनाने का निर्देश दिया गया था। हाईकोर्ट ने मंदिर में कथित अनियमितताओं, निर्माण में बदलाव और संपत्तियों के रिकॉर्ड की जांच के लिए यह फैसला सुनाया था।