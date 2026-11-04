संगरूर में राहुल गांधी की रैली के दौरान क्यों सड़कों पर उतरे 1984 दंगा पीड़ित?



रैली में राहुल गांधी ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि जब वह लोकसभा में उनके साथ थे, तब भगवंत मान उनके साथ बैठते थे और उनके बीच चुटकुले सुनाते थे। राहुल गांधी ने दावा किया कि मैं उनके साथ लोकसभा में था। वे हमारे साथ बैठते थे और हमारे बीच ही बैठकर चुटकुले सुनाते थे। सुबह 11 बजे तक ही उनकी सांसों से शराब की महक आने लगती थी। उन्होंने आगे कहा कि वह यह नहीं कह रहे कि भगवंत मान को शराब नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि यह उनका निजी मामला है।