बिहार पुलिस की बड़ी कार्रवाई, फुलवारीशरीफ थाने के 8 पुलिसकर्मी सस्पेंड, रिश्वत लेकर दो लोगों को छोड़ने का आरोप

पुलिस विभाग ने कार्रवाई करते हुए सभी आठ कर्मियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। साथ ही उनके खिलाफ विभागीय अनुशासनिक कार्रवाई शुरू करने की तैयारी की जा रही है। इस मामले में कुछ स्थानीय लोगों की भूमिका भी सामने आई है, जिनकी संलिप्तता की जांच की जा रही है।