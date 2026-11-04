धीरेंद्र शास्त्री को लेकर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, बोले- बिहार आएंगे तो अच्छे से सबक सिखाएंगे

इस विवाद की शुरूआत 29 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के करैरा में आयोजित श्री राम कथा के दौरान दिए विवादित बयान से हुई। वहां पर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने भगवान राम और भगवान कृष्ण के चरित्रों की तुलना करते हुए कुछ ऐसी बातें कहीं, जिन पर बाद में कड़ी आपत्ति जताई गई। धीरेंद्र शास्त्री ने अपने बयान में भगवान कृष्ण को टेढ़ा बताया था। साथ ही उन्होंने भगवान कृष्ण और भगवान राम के बैठने और खड़े होने के तरीकों (मुद्राओं) की तुलना की थी।