घटिया दवा मिलने पर अब तुरंत निलंबित होगा उत्पादन लाइसेंस

प्रस्ताव के मुताबिक, सरकारी विश्लेषक की जांच रिपोर्ट में एस्से, डिसॉल्यूशन, एक्टिव सब्स्टेंस, इम्प्प्युरिटीज और स्टेरिलिटी में खामी मिलने पर केंद्रीय या राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण तत्काल निर्माण लाइसेंस निलंबित कर सकेगा। अभी लाइसेंस निलंबित या रद्द करने से पहले कारण बताओ नोटिस सहित निर्धारित प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। इससे दवा को घटिया घोषित किए जाने और कार्रवाई शुरू होने के बीच समय लग सकता है। इस दौरान संबंधित दवा बाजार में उपलब्ध रहने से मरीजों की सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है।