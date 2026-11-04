प्रशांत भूषण के सोशल मीडिया हैंडल से रूसी विदेश मंत्री का फर्जी वीडियो शेयर, दिल्ली पुलिस ने दर्ज की FIR

Delhi Police FIR: वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण के सोशल मीडिया हैंडल से रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का कथित फर्जी वीडियो साझा करने के मामले में दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की है। पुलिस की स्पेशल सेल ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) और आईटी एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। यह मामला ऐसे समय सामने आया है, जब रूस के विदेश मंत्री से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में है और भारत के विदेश मंत्रालय ने भी इसे फर्जी बताया है।