3 नवंबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

नई दिल्ली

‘बांग्लादेश के इस्लामवादियों से प्रभावित हैं’ भाजपा ने नेहा बोरा और राहुल गांधी को बताया हिंदू विरोधी

Pradeep Bhandari: नेहा बोरा के बयान को लेकर बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस का पूरा राजनीतिक इकोसिस्टम हिंदू विरोधी सोच से प्रभावित है। भंडारी ने 2029 के लोकसभा चुनाव में भी राहुल गांधी की सत्ता में वापसी न होने का दावा किया।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

नई दिल्ली

image

Imran Ansari

Updated: 3 Nov 2026, 2:14 PM IST

Pradeep Bhandari

भाजपा ने नेहा बोरा और राहुल गांधी को बताया हिंदू विरोधी, फोटो सोर्स- ANI

Congress Hindu Controversy,: नेहा बोरा को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने नेहा बोरा के बयान को राहुल गांधी के पूरे राजनीतिक इकोसिस्टम की सोच से जोड़ते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस का रवैया हिंदू विरोधी है। भंडारी ने कहा कि नेहा बोरा राहुल गांधी से प्रेरित हैं और बांग्लादेश के इस्लामिक कट्टरपंथियों से भी प्रभावित हैं।

प्रदीप भंडारी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के नेतृत्व वाले विपक्ष का मकसद लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करना नहीं, बल्कि अराजकता और हिंदुओं के प्रति नफरत फैलाना है। उन्होंने दावा किया कि विपक्ष कुछ मुद्दों पर इसलिए चुप रहता है, क्योंकि उसे अपना वोट बैंक खिसकने का डर है।

एयर फोर्स की 40 एकड़ जमीन को लेकर केंद्र पर बरसी कांग्रेस, जयराम रमेश बोले- यह पूरी वायु सेना का अपमान

ये भी पढ़ें
jairam ramesh

'हिंदू परंपराओं को निशाना बना रहा कांग्रेस का इकोसिस्टम'

बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि नेहा बोरा के बयान को अलग-थलग करके नहीं देखा जाना चाहिए। उनके मुताबिक, यह कांग्रेस और राहुल गांधी के पूरे इकोसिस्टम की सोच को दर्शाता है। भंडारी ने आरोप लगाया कि इससे पहले भी हिंदुओं की तुलना तालिबान से की गई और 26/11 मुंबई आतंकी हमले को RSS की साजिश बताया गया। उन्होंने राहुल गांधी के राम मंदिर नहीं जाने और नेहा बोरा की ओर से हिंदू मंदिरों को लेकर दिए गए बयान का भी जिक्र किया। भंडारी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस का यह रवैया हिंदू समुदाय और सनातन परंपरा के प्रति उसकी सोच को उजागर करता है।

बाटला हाउस और सुरक्षा बलों के मुद्दे पर भी कांग्रेस को घेरा

प्रदीप भंडारी ने बाटला हाउस मुठभेड़ और भारतीय सुरक्षा बलों से जुड़े पुराने विवादों का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने पहले भी वोट बैंक की राजनीति के लिए आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मुद्दों पर सवाल उठाए। भंडारी ने दावा किया कि 2014 से पहले बाटला हाउस मामले में आतंकियों के समर्थन को लेकर कांग्रेस पर सवाल उठे थे। वहीं, 2019 से पहले सुरक्षा बलों पर सवाल उठाने के कारण भी पार्टी को राजनीतिक नुकसान हुआ।

'2029 में भी सत्ता में नहीं लौटेंगे राहुल गांधी'

बीजेपी प्रवक्ता ने 2029 के लोकसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि राहुल गांधी सत्ता में वापस नहीं लौटेंगे। उन्होंने दावा किया कि नेहा बोरा के बयान ने कांग्रेस के कथित हिंदू विरोधी, संविधान विरोधी और लोकतंत्र विरोधी रवैये को उजागर कर दिया है। भंडारी ने कहा कि देश की जनता ने पहले भी चुनावों में कांग्रेस को सत्ता से बाहर रखा है और आगे भी बैलेट या EVM के जरिए अपना फैसला सुनाएगी। ये सभी आरोप प्रदीप भंडारी ने अपने बयान में लगाए हैं।

अमानतुल्लाह खान पर फैसले का इंतजार बढ़ा, कोर्ट ने आखिरी वक्त पर टाली सुनवाई; अब इस तारीख पर आएगा फैसला!

ये भी पढ़ें
Delhi Waqf Board Case

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

political

Updated on:

3 Nov 2026, 2:14 PM IST

Published on:

Hindi News / Delhi / New Delhi / ‘बांग्लादेश के इस्लामवादियों से प्रभावित हैं’ भाजपा ने नेहा बोरा और राहुल गांधी को बताया हिंदू विरोधी

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ FIR दर्ज कराने थाने पहुंचे पप्पू यादव, बोले- श्रीकृष्ण का अपमान बर्दाश्त नहीं, सजा दिलाकर रहेंगे

pappu yadav and dhirendra shastri
राष्ट्रीय

दिल्ली-NCR में सिर्फ ग्रीन पटाखों की इजाजत, फिर बाजार में बाकी पटाखे कैसे बिक रहे? सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल

Delhi NCR Diwali
नई दिल्ली

एयर फोर्स की 40 एकड़ जमीन को लेकर केंद्र पर बरसी कांग्रेस, जयराम रमेश बोले- यह पूरी वायु सेना का अपमान

jairam ramesh
राष्ट्रीय

अमानतुल्लाह खान पर फैसले का इंतजार बढ़ा, कोर्ट ने आखिरी वक्त पर टाली सुनवाई; अब इस तारीख पर आएगा फैसला!

Delhi Waqf Board Case
नई दिल्ली

दिल्ली में रैलियों पर रोक की मांग: CTI ने पुलिस कमिश्नर को लिखा पत्र, 1 महीने में 14,000 करोड़ के नुकसान का दावा

Delhi Protests
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.