‘बांग्लादेश के इस्लामवादियों से प्रभावित हैं’ भाजपा ने नेहा बोरा और राहुल गांधी को बताया हिंदू विरोधी

बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि नेहा बोरा के बयान को अलग-थलग करके नहीं देखा जाना चाहिए। उनके मुताबिक, यह कांग्रेस और राहुल गांधी के पूरे इकोसिस्टम की सोच को दर्शाता है। भंडारी ने आरोप लगाया कि इससे पहले भी हिंदुओं की तुलना तालिबान से की गई और 26/11 मुंबई आतंकी हमले को RSS की साजिश बताया गया। उन्होंने राहुल गांधी के राम मंदिर नहीं जाने और नेहा बोरा की ओर से हिंदू मंदिरों को लेकर दिए गए बयान का भी जिक्र किया। भंडारी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस का यह रवैया हिंदू समुदाय और सनातन परंपरा के प्रति उसकी सोच को उजागर करता है।