अमानतुल्लाह खान पर फैसले का इंतजार बढ़ा, कोर्ट ने आखिरी वक्त पर टाली सुनवाई; अब इस तारीख पर आएगा फैसला!

Delhi Waqf Board Case: आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक अमानतुल्लाह खान से जुड़े दिल्ली वक्फ बोर्ड मामले में फैसले का इंतजार और बढ़ गया है। मंगलवार, 3 नवंबर को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में इस मामले पर आदेश सुनाया जाना था, लेकिन अदालत ने इसे टाल दिया। कोर्ट ने कहा कि आदेश अभी तैयार नहीं है। इसके बाद मामले को 28 नवंबर को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया गया।