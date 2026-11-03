दिल्ली में सांस लेना भी हुआ मुश्किल! कई इलाकों में AQI 400 पार पहुंचा, जहरीली हवा के बीच GRAP-2 की पाबंदियां लागू

मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में हवा की धीमी गति और वातावरण में नमी का अधिक होना प्रदूषण के बढ़ने की मुख्य वजह है। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (IITM) की रिपोर्ट के अनुसार, कुल प्रदूषण में लगभग 31 फीसदी हिस्सा स्थानीय स्रोतों का है, जबकि करीब 69 फीसदी प्रदूषण बाहरी इलाकों से आ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में त्योहारों के सीजन और पराली जलाने की घटनाओं के बढ़ने से स्थिति और भी चुनौतीपूर्ण हो सकती है। फिलहाल, दिल्ली के कई इलाकों में हवा 'बेहद खराब' श्रेणी में दर्ज की जा रही है, जिससे सांस लेने में परेशानी और आंखों में जलन जैसी समस्याएं सामने आने लगी हैं।