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2027 के चुनाव से पहले राहुल गांधी ने उत्तराखंड के नेताओं से पूछा बड़ा सवाल, बैठक में इस मुद्दे पर रहा फोकस

Uttarakhand Election 2027: उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 से पहले राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रदेश कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक की। कुमारी सैलजा ने बताया कि भ्रष्टाचार राज्य में पार्टी का प्रमुख मुद्दा रहेगा।
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नई दिल्ली

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Imran Sheikh

Updated: 2 Nov 2026, 3:31 PM IST

Mallikarjun Kharge

राहुल गांधी और खरगे ने उत्तराखंड चुनाव को लेकर की बैठक। (फाइल फोटो-@INCIndia)

Uttarakhand Politics: उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस ने अभी से कमर कसनी शुरू कर दी है। इसी सिलसिले में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने उत्तराखंड के नेताओं के साथ अहम बैठक की। इसमें प्रदेश के राजनीतिक हालात, पार्टी के कामकाज और आने वाले दिनों में किए जाने वाले कार्यक्रमों पर चर्चा हुई। बैठक में भ्रष्टाचार का मुद्दा खास तौर पर छाया रहा। कांग्रेस नेता कुमारी सैलजा ने साफ कहा कि उत्तराखंड में भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है और पार्टी इसे लगातार जनता के बीच उठा रही है।

बैठक के बाद कुमारी सैलजा ने बताया कि खरगे और राहुल गांधी ने प्रदेश के नेताओं के साथ बैठकर हर पहलू पर विस्तार से बात की। उन्होंने कहा कि राज्य में चुनाव होने वाले हैं, इसलिए पार्टी के अब तक के कामों की समीक्षा करना और आगे की तैयारी पर चर्चा करना जरूरी था। प्रदेश में कांग्रेस की ओर से कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। बैठक में इन कार्यक्रमों की स्थिति और उनके असर को लेकर भी बातचीत हुई।

सैलजा के मुताबिक, भ्रष्टाचार उत्तराखंड का एक अहम मुद्दा है। कांग्रेस इसे लेकर जनता के बीच जा रही है। पार्टी की कोशिश है कि लोगों से जुड़े सवालों को लगातार उठाया जाए और प्रदेश में चल रहे अभियानों को और तेज किया जाए। हालांकि, उन्होंने बैठक में किसी नए चुनावी कार्यक्रम या अभियान की घोषणा नहीं की।

2027 के चुनाव को लेकर अभी से तैयारी

उत्तराखंड में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस के सामने प्रदेश में अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत करने के साथ संगठन को सक्रिय रखने की चुनौती भी है। पार्टी चाहती है कि चुनाव से पहले प्रदेश के सभी बड़े नेता एक साथ मिलकर काम करें और जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर लगातार मैदान में रहें।

कांग्रेस के लिए यह बैठक इसलिए भी अहम है क्योंकि चुनाव में अभी समय है, लेकिन राजनीतिक गतिविधियां पहले से तेज होने लगी हैं। पार्टी को सरकार के खिलाफ मुद्दे उठाने के साथ यह भी तय करना होगा कि उन मुद्दों को गांवों और शहरों तक किस तरह पहुंचाया जाए। इसके लिए प्रदेश के नेताओं के बीच तालमेल और संगठन की सक्रियता जरूरी है।

प्रदेश के नेताओं से लिया गया फीडबैक

बैठक में उत्तराखंड के नेताओं ने राज्य के हालात और पार्टी की ओर से चलाए जा रहे कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी। खरगे और राहुल गांधी ने उनकी बात सुनी और चुनाव से पहले की तैयारियों की समीक्षा की। कुमारी सैलजा के बयान से साफ है कि कांग्रेस आने वाले समय में भ्रष्टाचार को अपने प्रमुख मुद्दों में शामिल रखेगी।

अब पार्टी की नजर इस बात पर रहेगी कि प्रदेश में चल रहे कार्यक्रमों को किस तरह आगे बढ़ाया जाए और जनता के बीच किन मुद्दों को प्रमुखता से उठाया जाए। चुनाव से पहले कांग्रेस की यह बैठक उत्तराखंड में संगठन और राजनीतिक रणनीति को लेकर उसकी तैयारी का संकेत देती है।

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2 Nov 2026, 3:31 PM IST

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