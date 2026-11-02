2027 के चुनाव से पहले राहुल गांधी ने उत्तराखंड के नेताओं से पूछा बड़ा सवाल, बैठक में इस मुद्दे पर रहा फोकस

Uttarakhand Politics: उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस ने अभी से कमर कसनी शुरू कर दी है। इसी सिलसिले में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने उत्तराखंड के नेताओं के साथ अहम बैठक की। इसमें प्रदेश के राजनीतिक हालात, पार्टी के कामकाज और आने वाले दिनों में किए जाने वाले कार्यक्रमों पर चर्चा हुई। बैठक में भ्रष्टाचार का मुद्दा खास तौर पर छाया रहा। कांग्रेस नेता कुमारी सैलजा ने साफ कहा कि उत्तराखंड में भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है और पार्टी इसे लगातार जनता के बीच उठा रही है।