दिल्ली पुलिस मुख्यालय पर प्रदर्शन का बड़ा असर, ACP मनस्वी वशिष्ठ निलंबित; वकील-पुलिस विवाद ने लिया नया मोड़

Delhi Police ACP Manasvi Vashishta Suspended: दिल्ली पुलिस के भीतर उठी विरोध की आवाज अब विभागीय कार्रवाई तक पहुंच गई है। शाहदरा में पुलिस और वकीलों के बीच हुए टकराव के बाद सोमवार को पुलिस मुख्यालय के बाहर जुटे अधिकारियों के प्रदर्शन ने प्रशासन का ध्यान खींचा। इस घटनाक्रम के बीच गांधी नगर की पूर्व ACP मनस्वी वशिष्ठ को निलंबित कर दिया गया है। अपने ही विभाग के फैसले के खिलाफ पुलिसकर्मियों का खुलकर सामने आना राजधानी के पुलिस महकमे में चर्चा का विषय बन गया है।