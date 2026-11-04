4 नवंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

नई दिल्ली

सौरव दास को कहां से मिले पैसे? अमेरिका और पाकिस्तान से फंडिंग के आरोपों पर अभिजीत दीपके ने उठाए सवाल

Abhijeet Dipke: CJP नेताओं की विदेशी फंडिंग को लेकर विवाद बढ़ गया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अभिजीत दीपके और आशुतोष रांका को अमेरिका और पाकिस्तान से आर्थिक मदद मिलने के आरोप लगाए। वहीं, सौरव दास की फंडिंग को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

नई दिल्ली

image

Imran Ansari

Updated: 4 Nov 2026, 2:56 PM IST

Abhijeet Dipke

अमेरिका और पाकिस्तान से फंडिंग के आरोपों पर अभिजीत दीपके ने उठाए सवाल, फोटो सोर्स- ANI

CJP Funding Controversy: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेताओं की फंडिंग को लेकर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया है कि CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके को अमेरिका के डोनर्स से और सह-संस्थापक आशुतोष रांका को पाकिस्तान के नेताओं और अन्य लोगों से आर्थिक मदद मिली है। इन आरोपों के बीच अभिजीत दीपके ने फंडिंग के स्रोतों को लेकर सवाल उठाए हैं। हालांकि, इन आरोपों के समर्थन में सार्वजनिक रूप से कोई सत्यापित वित्तीय लेन-देन का ब्योरा सामने नहीं आया है।

जितेंद्र सिंह ने लगाए विदेशी फंडिंग के आरोप

केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने 3 नवंबर को बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान CJP नेताओं का नाम लेते हुए विदेशी फंडिंग का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि अभिजीत दीपके को अमेरिका में रहने वाले डोनर्स से पैसे मिले हैं, जबकि आशुतोष रांका को पाकिस्तानी नेताओं और उनके कथित हैंडलर्स से आर्थिक मदद मिली है। सिंह ने आरोप लगाया कि इस पैसे का इस्तेमाल भारत में सरकार विरोधी अभियान चलाने और लोगों के बीच गलत नैरेटिव फैलाने के लिए किया जा रहा है।

अभिजीत दीपके को अमेरिका-आशुतोष रांका को पाकिस्तान से मिला पैसा, SIR विरोधी अभियान पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का आरोप

ये भी पढ़ें
SIR controversy

विदेशी NGO और 'डीप स्टेट' का भी किया जिक्र

जितेंद्र सिंह ने दावा किया कि विदेशी फंडिंग वाले NGO, डीप स्टेट से जुड़े लोग और भारत विरोधी संगठन मिलकर देश में भ्रामक नैरेटिव तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों की फंडिंग और उनके अभियानों के लिए संसाधन जुटाने के तरीकों की जांच होनी चाहिए। इस दौरान उन्होंने विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (FCRA) का भी बचाव किया और कहा कि विदेशी फंडिंग के रास्तों को नियंत्रित करने के लिए यह कानून जरूरी है।

पहले हरीश साल्वे भी उठा चुके हैं फंडिंग पर सवाल

इससे पहले वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे ने भी CJP से जुड़े प्रदर्शनकारियों की फंडिंग पर सवाल उठाए थे। उन्होंने अभिजीत दीपके और सौरव दास समेत कुछ लोगों का नाम लेते हुए पूछा था कि देश में प्रदर्शन आयोजित करने के लिए पैसा कहां से आ रहा है। साल्वे ने सरकार से इन आरोपों की जांच कराने की मांग भी की थी। हालांकि, उनके बयान में किसी खास व्यक्ति को भुगतान किए जाने का सत्यापित वित्तीय रिकॉर्ड सार्वजनिक नहीं किया गया था।

दीपके पहले भी दे चुके हैं फंडिंग पर सफाई

अभिजीत दीपके इससे पहले अपनी अमेरिका में पढ़ाई के खर्च को लेकर उठे सवालों पर सफाई दे चुके हैं। उन्होंने बताया था कि उनकी पढ़ाई का खर्च बोस्टन यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप और एजुकेशन लोन से पूरा हुआ था। उन्होंने CJP की गतिविधियों के लिए आगे क्राउडफंडिंग करने और उसमें पारदर्शिता रखने की बात भी कही थी। फिलहाल, जितेंद्र सिंह और हरीश साल्वे की ओर से लगाए गए विदेशी फंडिंग के आरोपों की पुष्टि करने वाला कोई स्वतंत्र रूप से सत्यापित वित्तीय रिकॉर्ड सार्वजनिक रिपोर्टों में सामने नहीं आया है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

4 Nov 2026, 2:56 PM IST

Published on:

Hindi News / Delhi / New Delhi / सौरव दास को कहां से मिले पैसे? अमेरिका और पाकिस्तान से फंडिंग के आरोपों पर अभिजीत दीपके ने उठाए सवाल

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

प्रशांत भूषण के सोशल मीडिया हैंडल से रूसी विदेश मंत्री का फर्जी वीडियो शेयर, दिल्ली पुलिस ने दर्ज की FIR

Prashant Bhushan FIR
नई दिल्ली

चुनाव आयोग का एक और यू-टर्न: वोटर फॉर्म 6 से हटाया SIR डिक्लेरेशन, दोनों चुनाव आयुक्तों की आपत्तियों पर बदला फैसला

Election Commission SIR
राष्ट्रीय

मधुबनी में पुलिसकर्मी की करतूत पर भड़के तेजस्वी, पूछा- आरोपी फरार है या फरार कराया गया?

Madhubani Firing Case
नई दिल्ली

‘बांग्लादेश के इस्लामवादियों से प्रभावित हैं’ भाजपा ने नेहा बोरा और राहुल गांधी को बताया हिंदू विरोधी

Pradeep Bhandari
नई दिल्ली

धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ FIR दर्ज कराने थाने पहुंचे पप्पू यादव, बोले- श्रीकृष्ण का अपमान बर्दाश्त नहीं, सजा दिलाकर रहेंगे

pappu yadav and dhirendra shastri
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.