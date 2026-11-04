सौरव दास को कहां से मिले पैसे? अमेरिका और पाकिस्तान से फंडिंग के आरोपों पर अभिजीत दीपके ने उठाए सवाल

अभिजीत दीपके इससे पहले अपनी अमेरिका में पढ़ाई के खर्च को लेकर उठे सवालों पर सफाई दे चुके हैं। उन्होंने बताया था कि उनकी पढ़ाई का खर्च बोस्टन यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप और एजुकेशन लोन से पूरा हुआ था। उन्होंने CJP की गतिविधियों के लिए आगे क्राउडफंडिंग करने और उसमें पारदर्शिता रखने की बात भी कही थी। फिलहाल, जितेंद्र सिंह और हरीश साल्वे की ओर से लगाए गए विदेशी फंडिंग के आरोपों की पुष्टि करने वाला कोई स्वतंत्र रूप से सत्यापित वित्तीय रिकॉर्ड सार्वजनिक रिपोर्टों में सामने नहीं आया है।