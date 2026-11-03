अभिजीत दीपके को अमेरिका-आशुतोष रांका को पाकिस्तान से मिला पैसा, SIR विरोधी अभियान पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का आरोप

कांग्रेस की ओर से 13 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाए जाने के आरोप पर जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह आंकड़ा अलग-अलग श्रेणियों को मिलाकर तैयार किया गया है। इनमें से 6.03 करोड़ मतदाता अपना निवास स्थान बदल चुके थे। करीब 3 करोड़ मतदाताओं का पता नहीं चल पाया। लगभग 2.80 करोड़ मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी थी। शेष मामलों में दोहरी प्रविष्टियां शामिल थीं। कर्नाटक में ही 7.10 लाख मतदाताओं के नाम दो जगह, जबकि 24.17 लाख मृत मतदाताओं के नाम भी मतदाता सूची में दर्ज थे। एसआइआर को लेकर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि जिन राज्यों में कांग्रेस सत्ता में है, वहां पार्टी इस प्रक्रिया को सही मानती है, जबकि अन्य राज्यों में इसका विरोध करती है।