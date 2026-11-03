3 नवंबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

अभिजीत दीपके को अमेरिका-आशुतोष रांका को पाकिस्तान से मिला पैसा, SIR विरोधी अभियान पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का आरोप

SIR controversy: केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि एसआइआर के खिलाफ चल रहे अभियान को विदेश से आर्थिक मदद मिल रही है। उन्होंने अभिजीत दीपके और आशुतोष रांका का नाम लेते हुए उनकी फंडिंग के स्रोतों की जांच की मांग की।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भारत

image

Rakesh Mishra

Updated: 3 Nov 2026, 8:58 PM IST

SIR controversy

अभिजीत दीपके-आशुतोष रांका। फोटो- पत्रिका

Jitendra Singh: केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने दावा किया कि देश में एसआइआर के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को विदेशी संगठनों और पाकिस्तानी नेताओं से वित्तीय मदद मिल रही है। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके को अमेरिका से और आशुतोष रांका को पाकिस्तान से पैसा मिला है। संवाददाताओं से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कुछ विदेशी वित्तपोषित गैर-सरकारी संगठन, कथित भारत-विरोधी संगठन और अन्य समूह एसआइआर के खिलाफ माहौल बनाने में जुटे हैं।

जांच की आवश्यकता पर जोर दिया

उन्होंने कहा कि एसआइआर विरोधी अभियान में शामिल एक महिला को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी धन मिल रहा था। उन्होंने संबंधित संगठनों के वित्तीय स्रोतों और संसाधनों की जांच की आवश्यकता पर जोर दिया। जितेंद्र सिंह ने कहा कि खुफिया सूचनाओं और उपलब्ध आंकड़ों से तीन बातें सामने आती हैं। एसआइआर के खिलाफ लगाए जा रहे आरोपों का कोई ठोस आधार नहीं है, अभियान चलाने वालों की विश्वसनीयता और फंडिंग के स्रोतों की जांच होनी चाहिए और जनता के बीच गलत धारणा बनाने की कोशिश की जा रही है।

राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर एकनाथ शिंदे का करारा पलटवार, बोले- आरोप लगाने के बजाय सबूत पेश करें

ये भी पढ़ें
eknath shinde

कांग्रेस पर साधा निशाना

कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कुछ लोग चुनाव में सफलता नहीं मिलने पर सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर अपना अभियान आगे बढ़ा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस पर शिक्षा और परीक्षा में अनियमितताओं के मुद्दे पर चुनिंदा राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने सवाल उठाया कि पंजाब में नीट और अन्य परीक्षा संबंधी अनियमितताओं को लेकर कांग्रेस उतनी सक्रिय क्यों नहीं है। उन्होंने कपिल सिब्बल के पुराने बयान का भी हवाला दिया, जिसमें एसाइआर को एक नियमित प्रक्रिया बताया गया था।

मतदाताओं के नाम बेवजह नहीं हटाए

कांग्रेस की ओर से 13 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाए जाने के आरोप पर जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह आंकड़ा अलग-अलग श्रेणियों को मिलाकर तैयार किया गया है। इनमें से 6.03 करोड़ मतदाता अपना निवास स्थान बदल चुके थे। करीब 3 करोड़ मतदाताओं का पता नहीं चल पाया। लगभग 2.80 करोड़ मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी थी। शेष मामलों में दोहरी प्रविष्टियां शामिल थीं। कर्नाटक में ही 7.10 लाख मतदाताओं के नाम दो जगह, जबकि 24.17 लाख मृत मतदाताओं के नाम भी मतदाता सूची में दर्ज थे। एसआइआर को लेकर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि जिन राज्यों में कांग्रेस सत्ता में है, वहां पार्टी इस प्रक्रिया को सही मानती है, जबकि अन्य राज्यों में इसका विरोध करती है।

‘गांव बिकाऊ है’ के बैनर से हिली महाराष्ट्र की सियासत, किसानों के बीच पहुंचे शरद पवार, 50 लाख की मदद

ये भी पढ़ें
Sharad Pawar

खबर शेयर करें:

Updated on:

3 Nov 2026, 8:58 PM IST

Published on:

Hindi News / National News / अभिजीत दीपके को अमेरिका-आशुतोष रांका को पाकिस्तान से मिला पैसा, SIR विरोधी अभियान पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का आरोप

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

Gujarat Accident: अलग-अलग हादसों में 3 की मौत, डंपर ने महिला को कुचला, इमारत से गिरा बच्चा और ट्रेलर की टक्कर से बाइक सवार की मौत

Gujarat Accident
राष्ट्रीय

हरदीप सिंह पुरी का राज्यसभा पहुंचना तय, दोनों निर्दलीय उम्मीदवारों के नामांकन खारिज, कांग्रेस जाएगी कोर्ट

Hardeep Singh Puri
राष्ट्रीय

Gujarat: नाबालिग लड़कियों के अपहरण और धर्मांतरण मामले में चौंकाने वाला खुलासा, तीन और आरोपी गिरफ्तार

Minor Girls Conversion Case
राष्ट्रीय

Gujarat Crime: डीएसपी सरिता गायकवाड़ को कारोबारी ने लगाया चूना, रेत कारोबार में निवेश के नाम पर 67 लाख की धोखाधड़ी

DSP Sarita Gaikwad
राष्ट्रीय

‘झूठ और सच का फैसला संसद में होगा’: अमित शाह ने विपक्ष को दी बहस की खुली चुनौती

Amit Shah
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.