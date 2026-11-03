Gujarat: नाबालिग लड़कियों के अपहरण और धर्मांतरण मामले में चौंकाने वाला खुलासा, तीन और आरोपी गिरफ्तार

शिकायत के अनुसार एक नाबालिग का नाम बदलकर रोशन ताबा रखा गया। उसे बुर्का पहनाकर कलमा और नमाज पढ़वाई गई तथा धर्म परिवर्तन की रस्म कराई गई। आरोपियों ने पुलिस से बचने के लिए दोनों लड़कियों को मोबाइल के सिम कार्ड तोड़ने के लिए भी कहा था। जांच में उना में दोनों नाबालिगों के साथ दुष्कर्म किए जाने की बात सामने आई। मेडिकल रिपोर्ट में इसकी पुष्टि हुई है। पुलिस ने पहले इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इनमें कोडीनार निवासी अब्दुलभाई हसमभाई जोखिया, उना निवासी मोहम्मद आसिफ अब्दुलभाई अंसारी और साकिर हुसैन उर्फ बबली अताफभाई पठान शामिल हैं। अब तीन और आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है।