हरदीप सिंह पुरी का राज्यसभा पहुंचना तय, दोनों निर्दलीय उम्मीदवारों के नामांकन खारिज, कांग्रेस जाएगी कोर्ट

Hardeep Singh Puri Rajya Sabha: मध्य प्रदेश में राज्यसभा उपचुनाव के लिए केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी की जीत का रास्ता लगभग साफ हो गया है। मंगलवार को नामांकन पत्रों की जांच के दौरान दो निर्दलीय उम्मीदवारों के पर्चे खारिज कर दिए गए। इनमें कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार राजकुमार लोहानी भी शामिल हैं। इसके बाद पुरी के मुकाबले में कोई अन्य उम्मीदवार नहीं बचा है। अधिकारी के मुताबिक, रिटर्निंग ऑफिसर ने निर्दलीय उम्मीदवार कान्ते सयान्ना और राजकुमार लोहानी के नामांकन पत्रों को खारिज किया है। चुनाव परिणाम की घोषणा 5 नवंबर को की जाएगी। इसी दिन नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख भी है। ऐसे में पुरी की निर्विरोध जीत की संभावना जताई जा रही है।