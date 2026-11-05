5 नवंबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

नई दिल्ली

CJP नेताओं सौरभ दास और आशुतोष रांका को क्राइम ब्रांच ने किया तलब, जांच में शामिल होने राजौरी गार्डन पहुंचे

CJP Leaders: CJP नेताओं सौरभ दास और आशुतोष रांका दिल्ली क्राइम ब्रांच के समन पर राजौरी गार्डन स्थित कार्यालय पहुंचे। दोनों को जांच में शामिल होने के लिए तलब किया गया है।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

नई दिल्ली

image

Imran Ansari

Updated: 5 Nov 2026, 12:16 PM IST

CJP Leaders

CJP नेताओं को क्राइम ब्रांच ने किया तलब, फोटो सोर्स- ANI

Crime Branch Investigation: CJP नेताओं सौरभ दास और आशुतोष रांका को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने जांच में शामिल होने के लिए तलब किया है। दोनों नेता गुरुवार को राजौरी गार्डन स्थित क्राइम ब्रांच के कार्यालय पहुंचे, जहां एजेंसी द्वारा उनसे मामले से जुड़े सवाल पूछे जाने की संभावना है।

क्राइम ब्रांच ने दोनों को जांच में शामिल होने के लिए समन जारी किया था। इसके बाद सौरभ दास और आशुतोष रांका एजेंसी के सामने पेश हुए। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि जांच एजेंसी उनसे किन बिंदुओं पर पूछताछ करेगी। मामले में आगे की कार्रवाई पूछताछ और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर होगी।

जंतर-मंतर में कथित घुसपैठ और पुलिस से झड़प से जुड़े मामले में जांच

सौरव दास और आशुतोष रांका को 13 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन से जुड़े मामलों की जांच के सिलसिले में क्राइम ब्रांच ने तलब किया था। पुलिस के मुताबिक, जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल के तौर पर डी-नोटिफाई किए जाने के बावजूद दोनों नेताओं और अन्य CJP सदस्यों ने कथित तौर पर बैरिकेड पार कर वहां प्रवेश किया और तिरंगा फहराया। इस घटना को लेकर कनॉट प्लेस और पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में अलग-अलग मामले दर्ज किए गए थे। बाद में दोनों मामलों की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई।

किन आरोपों की जांच कर रही है क्राइम ब्रांच?

पुलिस के अनुसार, एक मामले में सरकारी आदेश की अवहेलना, हाउस ट्रेसपास और आपराधिक साजिश से जुड़ी धाराएं लगाई गई हैं, जबकि दूसरे मामले में सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालने और पुलिसकर्मियों के साथ कथित मारपीट से संबंधित आरोप हैं। दास और रांका को इसी मामले में बयान दर्ज कराने और जांच में शामिल होने के लिए राजौरी गार्डन स्थित क्राइम ब्रांच कार्यालय बुलाया गया था।

CJP संस्थापक अभिजीत दीपके भी इस पूरे घटनाक्रम में लगातार सक्रिय रहे हैं। 13 अक्टूबर को सौरव दास, आशुतोष रांका और अन्य CJP सदस्यों के जंतर-मंतर पहुंचने और हिरासत में लिए जाने के बाद दीपके ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी साझा की थी। उन्होंने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा था कि जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाने के बावजूद विरोध की आवाज को नहीं रोका जा सकता। हालांकि, मौजूदा क्राइम ब्रांच जांच में मुख्य तौर पर दास और रांका के खिलाफ दर्ज मामलों की जांच की जा रही है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

5 Nov 2026, 12:16 PM IST

Published on:

Hindi News / Delhi / New Delhi / CJP नेताओं सौरभ दास और आशुतोष रांका को क्राइम ब्रांच ने किया तलब, जांच में शामिल होने राजौरी गार्डन पहुंचे

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

दिल्ली के चावड़ी बाजार में तीन मंजिला इमारत ढही, हादसे में 2 लोगों की मौत; मलबे में कई के दबे होने की आशंका

Chandni Chowk Building Collapse
नई दिल्ली

अक्षय ऊर्जा से भारत को 100 अरब डॉलर की बचत

india renewable energy potential status
नई दिल्ली

अक्षय उर्जा क्षेत्र में 400 बिलियन डॉलर के निवेश का रोडमैप

Prahlad Joshi
नई दिल्ली

घटिया दवा मिलने पर अब तुरंत निलंबित होगा उत्पादन लाइसेंस

medicine
नई दिल्ली

अक्षय ऊर्जा में राजस्थान का दम, निवेशकों के सामने रखी उपलब्धियां

renewable energy
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.