CJP नेताओं सौरभ दास और आशुतोष रांका को क्राइम ब्रांच ने किया तलब, जांच में शामिल होने राजौरी गार्डन पहुंचे

CJP संस्थापक अभिजीत दीपके भी इस पूरे घटनाक्रम में लगातार सक्रिय रहे हैं। 13 अक्टूबर को सौरव दास, आशुतोष रांका और अन्य CJP सदस्यों के जंतर-मंतर पहुंचने और हिरासत में लिए जाने के बाद दीपके ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी साझा की थी। उन्होंने पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा था कि जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाने के बावजूद विरोध की आवाज को नहीं रोका जा सकता। हालांकि, मौजूदा क्राइम ब्रांच जांच में मुख्य तौर पर दास और रांका के खिलाफ दर्ज मामलों की जांच की जा रही है।