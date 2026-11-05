दिल्ली बिल्डिंग हादसा: ‘ऐसा लगा जैसे हमारा घर गिर गया’, पड़ोसी ने बताया- बाहर निकले तो शव निकाले जा रहे थे

स्थानीय निवासी मोहम्मद अल्ताफ ने बताया कि उनका घर इसी गली के ठीक बाहर स्थित है, जहां एक नई दो से तीन मंजिला इमारत का निर्माण चल रहा था। उन्होंने कहा कि इमारत के अचानक गिरने के समय जोरदार आवाज सुनाई दी, जिसके बाद आसपास के लोग घबरा गए और तुरंत घरों से बाहर निकल आए। अल्ताफ के मुताबिक, कुछ ही देर में मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और मलबे के नीचे किसी के दबे होने की आशंका के चलते राहत और बचाव अभियान शुरू किया गया। उन्होंने बताया कि हादसा काफी जोरदार था, लेकिन आसपास मौजूद दूसरी इमारतों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। स्थानीय लोगों के बीच घटना को लेकर चिंता का माहौल है और सभी की नजरें मलबे में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए चलाए जा रहे बचाव अभियान पर टिकी हैं।