दिल्ली के चावड़ी बाजार हादसे में दो की मौत के बाद बड़ा एक्शन, ठेकेदार पर FIR और इंजीनियर सस्पेंड

Delhi Latest News: दिल्ली के चावड़ी बाजार में तीन मंजिला इमारत गिरने से दो लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया। हादसे के बाद मौके पर पहुंची राहत और बचाव टीमों ने मलबे से घायल को बाहर निकाला। घटना को गंभीरता से लेते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने निर्माण कराने वाले ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने और नगर निगम के दो इंजीनियरों को निलंबित करने की जानकारी दी।