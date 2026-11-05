राहुल गांधी ने डीके शिवकुमार को धक्का दिया, सुरक्षाकर्मियों ने बाहर किया: संबित पात्रा का दावा, बोले- ‘गांधी परिवार का अहंकार देखिए’

बता दें कि संबित पात्रा ने पश्चिम कर्नाटक MLC चुनाव का जिक्र करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के ‘बैलेट’ से चुनाव कराने की मांग पर सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि इस चुनाव में बैलेट से मतदान हुआ था और कथित तौर पर ‘बैलेट चोरी’ हुई। पात्रा ने एक महिला शिल्पा का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने जिला अध्यक्ष की पत्नी की ओर से कथित तौर पर प्रॉक्सी वोट डाला।