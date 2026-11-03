Karnataka Politics: कर्नाटक में विजयेंद्र के बयान पर बवाल, कांग्रेस ने येदियुरप्पा के घर के बाहर लगाए पोस्टर!

Bengaluru News: कर्नाटक में बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग अब सड़कों पर दिखाई देने लगी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र के एक बयान को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध का अनोखा तरीका अपनाया। कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा और उनके बेटे विजयेंद्र के आवास के बाहर पोस्टर चिपकाकर नाराजगी जताई। कांग्रेस की मांग है कि विजयेंद्र अपना बयान वापस लें और सार्वजनिक रूप से माफी मांगें।