कर्नाटक में चारों MLC की सीट हारने के बाद सीएम सिद्धारमैया की आई प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा?

Karnataka MLC Election Result: कर्नाटक विधान परिषद चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (BJP) और जनता दल (सेक्युलर) के गठबंधन NDA ने चारों सीटों पर जीत दर्ज कर कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। दो स्नातक और दो शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों की सभी सीटों पर NDA की जीत के बाद सीएम डीके शिवकुमार (DK Shivakumar) की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने चुनाव परिणामों को स्वीकार करते हुए कहा कि उनकी पार्टी जनता के संदेश को समझने और कमियों को दूर करने का प्रयास करेगी।