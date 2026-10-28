हत्या से लेकर AK-47 बरामदगी तक, बाहुबली अनंत सिंह की पूरी क्राइम कुंडली; अब JDU से निष्कासन के बाद क्या होगा?

हालांकि जदयू से निकाले जाने के बाद भी अनंत सिंह के पास कई विकल्प मौजूद है। हाल ही में मीडिया से बात करते हुए वे अपनी अलग पार्टी बनाने की भी संभावना जता चुके हैं। इसके अलावा अनंत सिंह के पास प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज में शामिल होने, आरजेडी में वापस जाने या फिर किसी दूसरी पार्टी में शामिल हुए बिना अपनी राजनीति जारी रखने का विकल्प भी मौजूद है। वे चाहें तो अपनी अलग पार्टी बनाकर भी चुनावी मैदान में उतर सकते हैं।