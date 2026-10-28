Explainer: राहुल गांधी बोले- टाटा समूह को किया जा रहा बर्बाद, भाजपा ने किया पलटवार, जानें क्या है विवाद

राहुल गांधी ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि टाटा को आपराधिक तरीके से बर्बाद किया जा रहा है और कोई भी कारोबारी नेता कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर रहा है। आप कब तक चुप रहेंगे? तब तक, जब तक वे आप पर कब्जा नहीं कर लेते? उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय कारोबार उनके निजी खिलौने नहीं हैं। राहुल ने कहा कि आपमें हिम्मत नहीं है, लेकिन हममें है। हम इन अपराधों के लिए न्याय सुनिश्चित करेंगे।