28 अक्टूबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

सोनिया गांधी के बयान पर BJP का पलटवार, कहा- राजनीति में आने का मकसद भी बताएं

सोनिया गांधी के बयान पर BJP सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने पलटवार किया। उन्होंने सोनिया गांधी के राजनीति में आने के मकसद और शादी से पहले इटली में बिताए जीवन को लेकर सवाल उठाए।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भारत

image

Ashib Khan

Updated: 28 Oct 2026, 2:07 PM IST

Sonia Gandhi Book

कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी (Photo-IANS)

कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी के बयान पर बीजेपी ने प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने सोनिया गांधी से सवाल किया कि अगर वह राजनीति में आने के पक्ष में नहीं थीं, तो फिर उन्होंने खुद राजनीति में कदम क्यों रखा? चंदोलिया ने कहा कि सोनिया गांधी को देश की सत्ता में आने के पीछे अपने मकसद और इरादों को भी स्पष्ट करना चाहिए।

'राजनीति में क्यों आईं, इसका जवाब दें सोनिया गांधी'

मीडिया से बात करते हुए बीजेपी सांसद चंदोलिया ने सोनिया गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर उन्हें राजनीति में आना पसंद नहीं था, तो उन्होंने खुद राजनीति में प्रवेश क्यों किया? उन्हें इस सवाल का जवाब देना चाहिए। उन्होंने यह भी पूछा कि देश की सत्ता हासिल करने के पीछे उनकी क्या महत्वाकांक्षा थी और उनके इरादे क्या थे?

'अपनी जिंदगी के पुराने पहलुओं का भी जिक्र करें'

बीजेपी सांसद चंदोलिया ने सोनिया गांधी की निजी जिंदगी और उनकी जीवन यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी की कहानी किताब के माध्यम से लिखने का अधिकार है। सोनिया गांधी भी अपनी जीवन यात्रा को किताब में दर्ज कर सकती हैं, लेकिन उन्हें अपने अतीत के पहलुओं का भी उल्लेख करना चाहिए।

BJP सांसद ने सोनिया गांधी की शादी से पहले इटली में बिताए जीवन का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें अपने शुरुआती जीवन के बारे में भी जानकारी देनी चाहिए।

मंगलवार को भी जारी किया था वीडियो

कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया था। इसमें उन्होंने कहा था कि जब राजीव गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाया जा रहा था, तब वह इसके बिल्कुल पक्ष में नहीं थीं।

इस वीडियो में उन्होंने अपनी किताब के बारे में भी बात की। सोनिया गांधी ने कहा कि सोनिया गांधी ने कहा कि उनकी किताब पढ़ने के बाद कुछ लोगों की उनके बारे में राय बदल सकती है, जबकि कुछ लोगों की राय पहले से ज्यादा नकारात्मक भी हो सकती है। उन्होंने कहा कि लोगों की अलग-अलग राय होती है। कुछ लोग मेरे बारे में अपनी राय बदल सकते हैं, जबकि कुछ की राय और खराब हो सकती है। 

पंजाब विधानसभा में कांग्रेस के हंगामे पर CM भगवंत मान की आई प्रतिक्रिया, कहा- विपक्ष के पास उठाने के लिए कोई मुद्दा नहीं

ये भी पढ़ें
Bhagwant Mann

खबर शेयर करें:

Updated on:

28 Oct 2026, 2:07 PM IST

Published on:

Hindi News / National News / सोनिया गांधी के बयान पर BJP का पलटवार, कहा- राजनीति में आने का मकसद भी बताएं

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

SIR पर प्रियांक खरगे का बड़ा आरोप, ‘यह सब बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है’

Priyank Kharge latest News
राष्ट्रीय

कर्नाटक में चारों MLC की सीट हारने के बाद सीएम सिद्धारमैया की आई प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा?

DK Shivakumar
राष्ट्रीय

हत्या से लेकर AK-47 बरामदगी तक, बाहुबली अनंत सिंह की पूरी क्राइम कुंडली; अब JDU से निष्कासन के बाद क्या होगा?

Anant Singh Expelled
राष्ट्रीय

Explainer: राहुल गांधी बोले- टाटा समूह को किया जा रहा बर्बाद, भाजपा ने किया पलटवार, जानें क्या है विवाद

Rahul Gandhi news
राष्ट्रीय

Sonia Gandhi Voter List Case: सोनिया गांधी के वोटर लिस्ट में नाम का मामला: कोर्ट में सुनवाई टली, अब 6 नवंबर को होगी अगली सुनवाई

Sonia Gandhi voter list case
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.