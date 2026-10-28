सोनिया गांधी के बयान पर BJP का पलटवार, कहा- राजनीति में आने का मकसद भी बताएं

इस वीडियो में उन्होंने अपनी किताब के बारे में भी बात की। सोनिया गांधी ने कहा कि सोनिया गांधी ने कहा कि उनकी किताब पढ़ने के बाद कुछ लोगों की उनके बारे में राय बदल सकती है, जबकि कुछ लोगों की राय पहले से ज्यादा नकारात्मक भी हो सकती है। उन्होंने कहा कि लोगों की अलग-अलग राय होती है। कुछ लोग मेरे बारे में अपनी राय बदल सकते हैं, जबकि कुछ की राय और खराब हो सकती है।